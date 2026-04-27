Hacca gitmek için yola çıktı, kazada can verdi

Aksaray'da devrilen TIR'ın sürücüsüne yardım etmek için duranların otomobiline arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada, hacca gitmek için ailesiyle yola çıkan ve havalimanına gitmekte olan 65 yaşındaki Abdullah Tokdemir hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Kaza dün sabah saatlerinde Aksaray-Konya kara yolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Ceylan (52) idaresindeki 42 AKK 368 plakalı yem yüklü TIR, kontrolden çıkıp refüje devrildi.

Kazayı gören otomobil sürücüsü Mehmet Bingöl (53), bir yardımım dokunur diye düşünüp durdu. Bu esnada arkadan gelen Gökhan Tokdemir (38) idaresindeki otomobil, Bingöl'ün aracına çarptı. Kazada, TIR şoförü Ceylan ile otomobil sürücüsü Tokdemir ve yanındaki Abdullah Tokdemir, eşi Perihan Tokdemir (65), Elif Tokdemir (53) ve Halil İbrahim Tokdemir yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Tokdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.