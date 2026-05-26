Hacca neden Kurban Bayramı’nda gidilir? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı!

Hac ibadeti sırasında, özellikle Zilhicce'nin 10. günü, Arafat'tan dönüşün ardından hacılar tarafından kurban kesilir. Bu, Hz. İbrahim'in Allah'a olan teslimiyetini simgeleyen en önemli uygulamalardan biridir. Aynı gün tüm İslam alemi Kurban Bayramı'nı idrak ederken, hacılar da hem kurban ibadetini yerine getirir hem de hac farizalarının bir kısmını tamamlamış olur. Bu nedenle Kurban Bayramı, hac ibadetinin ayrılmaz bir parçası olarak görülür.