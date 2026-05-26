Hacca neden Kurban Bayramı'nda gidilir? İşte, Diyanet İşleri açıkladı!
Giriş Tarihi: 26.05.2026 14:21

Hacca neden Kurban Bayramı’nda gidilir sorusu vatandaşların merak ettiği dini konular arasında yer alıyor. İslam’ın beş şartından biri olan hac ibadetinin belirli tarihlerde yapılmasının nedeni araştırılıyor. Özellikle Kurban Bayramı döneminde hac ibadetinin yerine getirilmesiyle ilgili dini bilgiler yoğun ilgi görüyor. Hac ve Kurban Bayramı arasındaki bağlantı internet üzerinden sıkça sorgulanıyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken hac ibadetinin neden bu dönemde yapıldığı araştırılmaya devam ediyor. Hac ibadetinin belirli günlerde yerine getirilmesi İslam'daki önemli ibadetler arasında bulunuyor. Vatandaşlar hac ibadetinin tarihi süreci ve dini dayanaklarıyla ilgili detayları öğrenmek istiyor. Hac ve Kurban Bayramı ilişkisine dair bilgiler gündemde öne çıkıyor.

HACCA NEDEN KURBAN BAYRAMI'NDA GİDİLİR?

İslam takvimine göre hac, Hicri takvimin son ayı olan Zilhicce'de yapılır. Kur'an-ı Kerim'de, "Hac, bilinen aylardadır..." (Bakara, 2/197) ayetiyle bu zaman dilimi işaret edilir. Zilhicce'nin 8'i (Terviye Günü) ile 13'ü arasındaki günler, hac ibadetinin farz rükünlerinin yerine getirildiği özel zamanlardır. Aynı şekilde, Kurban Bayramı da Zilhicce'nin 10'unda başlar ve 13. gününe kadar devam eder. Bu zamanlama, hem ibadetlerin yoğunlaştığı hem de büyük manevi anlam taşıyan bir dönemdir.

Hac ibadeti sırasında, özellikle Zilhicce'nin 10. günü, Arafat'tan dönüşün ardından hacılar tarafından kurban kesilir. Bu, Hz. İbrahim'in Allah'a olan teslimiyetini simgeleyen en önemli uygulamalardan biridir. Aynı gün tüm İslam alemi Kurban Bayramı'nı idrak ederken, hacılar da hem kurban ibadetini yerine getirir hem de hac farizalarının bir kısmını tamamlamış olur. Bu nedenle Kurban Bayramı, hac ibadetinin ayrılmaz bir parçası olarak görülür.

DİYANET'TEN YANITI!

Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili yayınlarında şu ifadeye yer verir:

"Hac ibadeti, belirli zamanlarda yapılır ve bu zamanlar Kurban Bayramı günleriyle örtüşür. Çünkü kurban, hac menâsikinin (hac ritüellerinin) bir parçasıdır. Hac görevini yerine getiren her Müslüman, Kurban Bayramı'nda kurban kesmekle yükümlüdür. Bu yönüyle hac ve kurban, anlam ve zaman açısından birbirini tamamlayan ibadetlerdir."

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

