Hacettepe Üniversitesi'nde "Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı" düzenlendi

Korkmaz, "Beslenme ve gıda okuryazarlığı, yalnızca nitelikli eğitime erişim, kırılgan sağlığımızı ve çevremizi korumak değil aynı zamanda şimdiki ve gelecek nesiller için sürdürülebilir, güvenli, sağlıklı bir yaşam için bu alanlardaki sorunların daha iyi anlaşılmasına, bilinmesine yol açan bilimsel araştırmalar açısından hayati önem taşımaktadır." diye konuştu.

Sabri Ülker Vakfı Başkanı Talat İçöz de topluma karşı sorumluluklarını, dengeli beslenme ve gıda konusunda doğru ve güvenilir bilgiye ulaşılmasını sağlayarak yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.