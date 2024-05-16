Hacettepe Üniversitesi’nden anlamlı etkinlik.. Zulme karşı annelerin sesi Ankara’da yükseldi!

Hacettepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, annelerin güçlü sesi terörle mücadelede, Filistin ve Ukrayna'da yaşanan zorbalığa karşı yükseldi. Anneler Günü'nü anlam dolu bir programla kutlayan Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı, "Evrensel Bir Bağ Olarak Annelik" başlıklı panele Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin, şehit anneleri ile Gazze'de görev yapan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın eşi Filistinli Doaa A.I. Elasawi Sawsan katıldı.

Panel boyunca anneliğin dünyada en değerli unvan olduğu tartışılırken Şehit Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın annesi Badeser Gökdoğan "Şehitlik ve Şehit Anneliği çok yüce mertebeler. Şehit Anneliği mertebesine yükselmek için gururla yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Panelin moderatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin de "Anne demek vatan demek, vatanımız sizin gibi onurlu ve gururlu annelerin omzunda sizlerin duaları ile şereflenmeye devam ediyor" dedi.

"ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜLECEĞİZ"

Gazze'de görev yapan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın eşi Filistinli Doaa A.I. Elasawi Sawsan İsrail'in zulmüne karşı nasıl direndiğini ve Filistin'de yaşanan insanlık dramı gölgesinde annelik görevini nasıl ifa ettiğini anlattı. İsrail Ordusu'nun insanlık dışı uygulamaları yüzünden çocuklarına tarihi geçmiş ilaçlar vermek, çürük ekmek yedirmek zorunda kaldığını dile getirerek "Anne demek çocuklara sahip çıkan her zaman her durum içerisinde destek olan demektir. Çocuklarımıza eşlerimize manevi destek verdik, vermeye devam edeceğiz ve özgürlük mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"TÜM FİLİSTİNLİ KADINLARA SELAM OLSUN"

Gazze'de yaşanan katliamı gözler önüne seren Sawsan "Şu ana kadar 10 bin kadın şehit düşmüştür ve bunun 6 bini annedir. Geriye 19 bin çocuk öksüz kalmıştır. Yaklaşık 2 bin kadın hala enkaz altında ve haber alınamıyor" diyerek durumun anneler için ne kadar vahim olduğunu açıkladı. Sawsan, "Ben size kendi hikayemi anlattım ama buradan tüm dünyaya sesleniyorum; Tüm Filistinli kadınlara selam olsun tüm annelere selam olsun yaşasın Filistinli kadınlar! Eşimin yurtdışı yasağı olsa da tüm Filistin'in sesini duyurmaya devam ediyor." diyerek bir kez daha davasında kararlılığını dile getirdi.

Prof. Dr. Erçetin, Sawsan'ın konuşması üzerine Türkiye'nin bölgesel ve küresel önemine dikkat çekerek "Karabağ'da anneler nasıl bir mutluluk içerisine zafer elde ettiyse herşeye rağmen aynı sevinci Filistin için de yaşayacağız inşallah!" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin mazlumları sesi olduğunu vurguladı.

DEPREMZEDE ANNELER UNUTULMADI

Deprem şehitlerimizin de anıldığı programda Hacettepe Üniversitesi öğrencisi deprem şehidi Şeyma Zencir'in ablası da duygularını dile getirerek anneliğin yüce ve kutsal olduğunu dile getirdi.

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu. Anneler, çocuklarının geleceği için mücadele eden kahramanlar olarak anıldı ve onların sesi, Ankara'nın en önemli eğitim kurumlarından birinde yükseldi.