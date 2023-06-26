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Giriş Tarihi: 27.6.2023

Hacı adayları Arafat’ta

2 milyondan fazla hacı adayı Mekke yakınlarındaki kutsal Arafat Dağı’nda geceyi geçirdi. Arafat vakfesinden sonra Müzdelife’ye ve şeytan taşlamak için Cemerat’a geçilecek

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
Hacı adayları Arafat’ta
Kutsal topraklara hac farizasını yerine getirmek üzere ulaşan hacı adayları Arafat'a çıktı. Mekke'ye 25 kilometre uzaklıktaki Arafat bölgesine dün otobüslerle peyderpey taşınan 2 milyondan fazla hacı adayı geceyi bölgede geçirdi. Klimalı olarak hazırlanan çadırlarda konaklayan hacı adayları için yatak ve yastık verildi. Aynı zamanda yiyecek ve içecek ikramları yapıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin de yer aldığı program, merkezi ses sistemiyle çadırlara ulaştırıldı. Arafta'taki vakfe duasının ardından Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak, Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve say görevi yapılacak, tıraş olunup ihramdan çıkılacak.

TÜRK KAFİLESİ HEYECANLI
Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Dr. Ulvi Ata: Peygamber Efendimiz'in (SAV) 'Hac Arafat'tır' buyurduğu haccın önemli bir rüknünü yerine getiriyoruz.
Hacı adayı Uğur Akıllı (63): Arafat'ta hayatımızın muhasebesini yapacağız. Allah'tan af isteyeceğiz. Allah nasip ederse hacı olacağız.
Hacı adayı Mehmet Küçük (69): İlk defa hacı olacağım. Çok sevinçliyiz.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: HAC ARINMADIR
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'de hac organizasyonu kapsamındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Hac İdare Merkezi'ndeki Arafat Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Erbaş "Hac yolculuğu, kutlu bir ibadet, büyük bir arınmadır. Tövbe ve dua zamanı, rahmet ve mağfiret iklimidir" dedi. Erbaş, Mekke'de, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda Türkiye ve yurtdışından gelen Türk hacı adaylarıyla da otelde bir araya geldi. Erbaş buradaki konuşmasında "Hac mümin kişiye hayatı, kalbi, niyeti, hayalleri, arzuları, nesli, hataları ve günahlarıyla yüzleşerek, kötülük adına ne varsa aklından, kalbinden çıkarma fırsatı vermektedir" ifadelerini kullandı. AA

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Hacı adayları Arafat’ta
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