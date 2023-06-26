Hacı adayları Arafat’ta

Kutsal topraklara hac farizasını yerine getirmek üzere ulaşan hacı adayları Arafat'a çıktı. Mekke'ye 25 kilometre uzaklıktaki Arafat bölgesine dün otobüslerle peyderpey taşınan 2 milyondan fazla hacı adayı geceyi bölgede geçirdi. Klimalı olarak hazırlanan çadırlarda konaklayan hacı adayları için yatak ve yastık verildi. Aynı zamanda yiyecek ve içecek ikramları yapıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin de yer aldığı program, merkezi ses sistemiyle çadırlara ulaştırıldı. Arafta'taki vakfe duasının ardından Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak, Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve say görevi yapılacak, tıraş olunup ihramdan çıkılacak.Peygamber Efendimiz'in (SAV) 'Hac Arafat'tır' buyurduğu haccın önemli bir rüknünü yerine getiriyoruz.Arafat'ta hayatımızın muhasebesini yapacağız. Allah'tan af isteyeceğiz. Allah nasip ederse hacı olacağız.İlk defa hacı olacağım. Çok sevinçliyiz.Diyanetİşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'de hac organizasyonu kapsamındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Hac İdare Merkezi'ndeki Arafat Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Erbaş "Hac yolculuğu, kutlu bir ibadet, büyük bir arınmadır. Tövbe ve dua zamanı, rahmet ve mağfiret iklimidir" dedi. Erbaş, Mekke'de, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda Türkiye ve yurtdışından gelen Türk hacı adaylarıyla da otelde bir araya geldi. Erbaş buradaki konuşmasında "Hac mümin kişiye hayatı, kalbi, niyeti, hayalleri, arzuları, nesli, hataları ve günahlarıyla yüzleşerek, kötülük adına ne varsa aklından, kalbinden çıkarma fırsatı vermektedir" ifadelerini kullandı. AA