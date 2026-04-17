Hacı adayları dualarla uğurlandı

Arnavutköy Belediyesi ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen Hacı Adayları Uğurlama Programı, Surre Alayı geleneği eşliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Hacı adayları, manevi atmosfer eşliğinde kutsal yolculuklarına dualarla uğurlandı. Belediye Başkanı Mustafa Canaroğlu, hac ibadetinin derin manevi anlamına dikkat çekerek, bu yolculuğun bir arınma ve yeniden diriliş süreci olduğunu ifade etti. Başkan Candaroğlu, "Hac; insanın Rabbi ile buluşması, nefsiyle yüzleşmesi, dünyanın geçiciliğini ve ahiretin ebediliğini tüm benliğiyle hissetmesidir dedi.