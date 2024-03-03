‘Hacı dede’ 114 yaşında hayatını kaybetti

Bursa'nın tanınmış eşraf ve esnaflarından biri olan, çok uzun yıllardır müdavimi olduğu Ulucami'nin avlusunda, havuzun kenarında Kur'an-ı Kerim okumasıyla bilinen Hacı İlyas Efe, 114 yaşında hayatını kaybetti. 4 erkek 3 kız babası olan Hacı İlyas Efe'nin 86 yaşındaki oğlu Ramazan Efe, babasının, torunlarının çocukları ve torunların torunları ile birlikte toplam 105 torun gördüğünü söyledi. Hacı İlyas Efe'nin öğüt ve nasihatleriyle büyüdüğünü belirten 46 yaşındaki Nafiz Sekiz ise "O bizim bakkal amcamızdı. Onun öğütleri ve nasihatlerini kendimize ışık edindik. Bize, Kur'an-ı Kerim'i sevdiren adamdı" dedi. Hacı İlyas Efe'nin cenazesi, büyük bir kalabalık eşliğinde toprağa verildi.