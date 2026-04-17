Hacılara yapay zekâ ile dijital güvenlik

Türkiye'den 2026 yılının ilk hacı kafilesi yarın uğurlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 22 Mayıs'a kadar sürecek olan gidişler, kutsal topraklarda milyonlarca müslümanı bir araya getirecek. Bu yılki hac döneminde teknolojik ve sağlık odaklı yenilikler hayata geçirildi. Artık her hacının yanında vize bilgilerinden sağlık durumuna, konaklama adresinden ulaşım detaylarına kadar her şeyi dijital ortamda barındıran Nusuk Kartı bulundurması zorunlu oldu. Kartı olmayanların Mescid-i Haram bölgesine girişi engellenecek.

AKILLI BİLEKLİKLE TAKİP

Öte yanan Suudi yetkililer, 2026 sezonunda kalabalık yönetimini yapay zekâ destekli sistemlerle takip edecek. Hacı adaylarının sağlık durumunu ve konumunu takip eden, acil durumlarda müdahaleyi hızlandıran akıllı bileklikler zorunlu olacak. Kalabalık bölgelerdeki sıcaklık artışlarını ve yoğunluğu önceden tahmin eden yapay zekâ modelleriyle güvenlik önlemleri artırılacak.

SAĞLIK RAPORU ZORUNLU

2026 yılında ilk kez hayata geçirilen uygulama ile adayların "Hacca gidebilir" ibareli "Durum Bildirir Sağlık Raporu" alması ve bunu sisteme yüklemesi şart koşuldu. Sağlık durumu elverişli olmayan adaylara vize verilmezken bu kişilere bir yakınını "vekil" olarak gönderme hakkı tanındı.

YEŞİL DÖNÜŞÜM

BU yıl hac ibadetinin ana temalarından biri de 'Yeşil Dönüşüm' oldu. Bu kapsamda kutsal mekânlarda güneş enerjili yürüyüş yolları ve akıllı gölgelendirme sistemleri yaygınlaştırılıyor. Atık yönetiminde "sıfır atık" prensibiyle çalışan döngüsel sistemler ve kâğıt israfını önleyen dijital bilgilendirme broşürleri de yer alacak.