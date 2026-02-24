Hacıosman Metro İstasyonu’nda 17 yaşındaki Aylin’in ölümü şok etti! ’Akran zorbalığı’ iddiasını aile kabul etmedi

Olay, 20 Şubat Cuma günü saat 16.45 sıralarında Hacıosman Metro İstasyonu'nda meydana gelen olayda 17 yaşındaki Aylin Görgülü raylara atladıktan sonra trenin altına kalarak hayatını kaybetmişti. Bir müzik grubunda şarkı söyleyen Aylin'in arkadaşına attığı mesajda 'Kardeşim ben size layık olmadım' dediği belertilirken bazı arkadaşları da Aylin'in okulda akran zorbalığı yaşadığını iddia etmişti.

ARKADAŞLARINA MESAJ ATTI

Görgülü'nün cenazesi Pazar günü Sarıyer Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Görgülü'nün arkadaşına attığı mesajda "Kardeşim ben size layık olmadım" dediği öğrenilirken cenazeye katılan bazı arkadaşları ise Aylin'in arkadaş zorbalığına maruz kaldığını iddia ettiler. Arkadaşlarının iddiasına göre akran zorbalığına maruz kaldığı iddia edilen Görgülü'nün bir müzik grubu üyesi olduğu, çevresi tarafından da sevilen bir öğrenci olduğu kaydedildi.

KIZIMIN SINAV STRESİ FAZLAYDI

Aylin babası Erdem Görgülü, kızını son yolculuğuna uğurlarken büyük üzüntü içinde olduklarını ne olduğunu bilmediklerini ve okulda akran zorbalığını duymadıklarını belirterek, Metro istasyonunda yaşamını yitiren Aylin Görgülü'nün babası Erdem Görgülü, kızının ölümüyle ilgili şunları söyledi: "Kızımın bilinen ya da gözüken herhangi bir sorunu yoktu. Neden böyle bir şey yapmış olabileceğini biz de anlayamadık, aynı şokun içindeyiz. Açıkçası ne olduğunu bilmiyoruz, konuşabilecek durumda da çok değilim. Bir mesajdan söz ediliyor, arkadaşlarına attığı bir mesaj olduğu söyleniyor ancak biz o mesajı henüz görmedik. Öyle bir mesaj var mı yok mu bilmiyoruz. Kızımın telefonu henüz bize teslim edilmiş değil. Bu yıl üniversite sınavına girecekti. Sınav stresi çok fazlaydı, başarısız olma ihtimali onu endişelendiriyordu." Demişti.