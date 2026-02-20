Hacıosman Metro İstasyonu’nda raylara düşen genç kız hayatını kaybetti

Olay, saat 16.45 sıralarında Hacıosman Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Ayazağa'da bir lisede öğrenim gören 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Aylin Görgülü, istasyona geldi. Görgülü metro yaklaştığı sırada raylara düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Görgülü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

'BEN SİZE LAYIK OLAMADIM'

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Aylin Görgülü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Görgülü'nün arkadaşına hayatına son vereceğine dair mesaj attığını ve 'Kardeşim ben size layık olmadım' dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HACIOSMAN METRO İSTASYONU SEFERLERE KAPATILDI SONRA SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Hacıosman istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler Darüşşafaka istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Olayın ardından kapatılan Hacıosman Metro İstasyonu'nda seferler ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından normale döndü.