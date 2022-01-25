Hadid Suresi 3. Ayet - Hadid Suresi 3. Ayeti Okunuşu ve Anlamı

Kuran'ı Kerim'in 57. Suresi olan Hadid, okuması ve dinlemesi faziletli bir suredir. Bu surenin içerisinde Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Hz. İsa peygamberleri geçmektedir. Hadid kelimesi 'hiddet 'ten türemiştir. Bu isim; öfkeli, kızgın ve şiddetli anlamlarına gelir. Bu sure taşıdığı iddia edilen özellikler sebebiyle günümüzde bazı dini gruplar içinde popülerdir. Bu surede Allah'a iman ve ibadetin önemine vurgu yapılırken, Hristiyanların inandığı ruhban anlayışı eleştirilmiştir. Hadid suresinin 3. ayeti, Müslümanlar için önemlidir. Bütün dileklerin ve hacetlerin kabulü için bu ayetin okunması gerekir.

Hadid Suresi 3. Ayeti Arapça Okunuşu

Hadid Suresi 3. Ayeti Türkçe Okunuşu

Huvel evvelu vel ahiru vez zahiru vel batın, ve huve bi kulli şey'in alim.

Hadid Suresi 3. Ayeti Anlamı

O, evvel ve âhir, zâhir ve bâtındır. O her şeyi bilir.

Hadid Suresi 3. Ayeti Tefsiri

Hadid suresinin 3 ayetinin tefsiri, 1-6 ayetleri içerisinde belirtilmiştir. Buna göre;

Evrendeki bütün varlıkların Allah'ı tesbih ettiklerinin belirtilmesini takiben, O'nun eşsizliğini ve benzersizliğini gösteren niteliklerine dikkat çekilerek bu tesbihin gerekçesi sayılabilecek bir açıklama yapılmaktadır: O, üstün güç ve engin hikmet sahibidir (azîz ve hakîmdir); göklerde ve yerde mutlak egemenlik O'nundur; O, hem hayat verme hem hayatı sona erdirme kudretini haizdir ve gücünün yetmeyeceği iş yoktur; O, evvel ve âhir, zâhir ve bâtındır, ilmi her şeyi kuşatmıştır; belli hikmetlerle gökleri ve yeri yaratmıştır, kendisi ise zamandan ve mekândan münezzehtir, ama her yerde hâzır ve nâzırdır. Yerde ve gökte cereyan eden her şeyi ve yapılanları görmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği öylesine O'nundur ki onların ve oralarda bulunanların âkıbetine hükmedecek olan da yalnız O'dur ve bütün işler dönüp dolaşıp O'na varır. Kulların içinde yaşadığı zamanın gece ve gündüz şeklinde dilimlere ayrılması da O'nun kudretinin eseridir, dolayısıyla O'ndan gizlenebilecek hiçbir şey yoktur. O kalplerin derinliklerinde bulunanları dahi bilmektedir. Tesbih, kısaca, bir yandan şuurlu varlıkların iradî olarak Allah Teâlâ'nın her türlü noksanlıktan uzak olduğunu söz ve davranışlarla ortaya koymaları diğer yandan da evrendeki bütün varlıkların ilâhî yasalara zorunlu olarak boyun eğip O'nun hükümranlığını itiraf etmeleri anlamına gelir (ayrıca bk. İsrâ 17/44).

3. âyette zikredilen "evvel, âhir, zâhir, bâtın" isimleri Hz. Peygamber'in, Allah'ın doksan dokuz isminin sayıldığı "esmâ-i hüsnâ" ile ilgili hadisin yanı sıra, onun şu şekilde başlayan bir münâcâtında da yer alır: "Allahım! Sen evvelsin, senden önce olan yoktur; sen âhirsin, senden sonra da hiçbir şey yoktur. Sen zâhirsin, senden daha açık ve üstün olan yoktur; Sen bâtınsın, senden daha gizli ve senden öte hiçbir şey yoktur..." (Müslim, "Zikr", 61; Tirmizî, "Da'avât", 19). Bunların anlamları kısaca şöyledir: a) Evvel: Allah Teâlâ kadîmdir, ezelîdir; varlığının başlangıcı yoktur; O, her şeyin başlangıcı ve başlatıcısıdır. b) Âhir: Allah Teâlâ bâkidir, ebedîdir; varlığının sonu yoktur; her şey sonludur ve sonunda O'na ulaşmak üzere vardır. c) Zâhir: Allah Teâlâ'nın varlığı ve varlığının kanıtları, kudretinin eserleri açıktır. O açıkta olanları bilir; üstündür, yücedir, hikmet sahibidir. d) Bâtın: O'nun zâtının mahiyeti gizlidir, yaratılmışlarca bilinemez; gözler O'nu göremez, akıllar O'nu idrak edemez, muhayyileler O'nu kuşatamaz. O ise bütün gizlilikleri bilir, her şeye nüfuz eder (bilgi için bk. Bekir Topaloğlu, "Âhir", "Bâtın", "Evvel" maddeleri, DİA, I, 542, V, 187, XI, 545). Âyeti "O evveldir, âhirdir, zâhirdir, bâtındır" veya "O evvel, âhir, zâhir ve bâtındır" şeklinde de çevirmek mümkündür; meâlde, "ve" bağlaçlarının rolüyle ilgili olarak Zemahşerî'nin yaptığı açıklama (IV, 63-64) esas alınıp bu isimlerden ilk ikisiyle son ikisi arasındaki bağı belirginleştiren bir tercüme yapılmıştır. İbn Âşûr ise bu yaklaşımı isabetli bulmaz (bk. XXVII, 363; bu konudaki bazı mâna incelikleri ve kelâm problemleri hakkında bilgi için bk. Râzî, XXIX, 209-214; Allah'ın gökleri ve yeri altı günde yaratması ve arşa istivâ etmesi hakkında bilgi için bk. A'râf 7/54; "gökten inen ve ona yükselen" ifadesi için bk. Sebe' 34/2; Allah'ın geceyi gündüze, gündüzü geceye katması hakkında bk. Âl-i İmrân 3/27).