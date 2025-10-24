Hadis-i şerif üzerinden espri yapmışlardı: Soğuk Savaş’a hapis cezası

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Soğuk Savaş" rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir video içeriğinde "İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.23 Eylül günü tutuklanan Boğaçkan Soydemir ve Enes Akgündüz'ün "Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 4.5 yıla kadar hapisleri talep edilmişti.

7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci celsede karar çıktı. Mahkeme, sanıklar Boğaçhan Soydemir ve Enes Akgündüz'e "Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 7'şer ay 15'er gün hapis cezası verdi. Kararla birlikte sanıklar tahliye edildi.