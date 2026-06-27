Hadsiz şoföre ibretlik ceza

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan yüzde 80 engelli Salih Kara, hastane çıkışı özel halk otobüsüne binmek istedi. Tekerlekli sandalyesiyle evine gitmek isteyen Kara, şoförden engelli rampasını açmasını talep etti. Kara ile, tekerlekli sandalyeyle tek başına otobüse binemeyeceğini söyleyen şoför arasında tartışma çıktı. Çevredeki diğer şoförler de tartışmaya dahil olunca Kara yaşadığı mağduriyeti cep telefonu ile kayda aldı. Şoförün, "Niye afra tafra yapıyorsun. Ben senin hizmetçin miyim" dediği anlar kameralara yansıdı. Olayın sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde engelli rampasının açılmadığı, vatandaşa kaba davranıldığı ve toplu taşıma kurallarına uyulmadığı tespit edildi. Şoför Ş.H. hakkında 3 ayrı maddeden idari para cezası uygulanırken, bağlı olduğu kooperatif tarafından da görevine son verildi. Ayrıca Hatay Büyükşehir Belediyesi ve UKOME'de alınacak karar doğrultusunda şoförün bir daha toplu ulaşım araçlarında görev yapamaması için gerekli sürecin başlatılacağı öğrenildi. İHA





KIZIM ÇOK AĞLADI

Engelli rampası açılmadığı için otobüse binemeyen engelli Salih Kara, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Otobüs geldi, 'Kaptan rampayı açar mısın?' dedim. Engelli rampası var ve açmak zorunda. Bu bir lütuf değil. Bana 'Refakatçin yok, seni alamayız' dedi. Bir kadın kardeşimiz rampayı açtı ama kaptan 'Yasak, almam seni' diye tutturdu. Telefonu çıkarmasaydım darp edilecektim. Diğer otobüse bindim. Kızım videoyu görünce 'Babamı dövmüşler' diye ağladı. Hukuken ne gerekiyorsa hepsini yapacağım."