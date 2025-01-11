Hafif ticari araç menfeze savruldu: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, İ.A (27) idaresindeki 34 EJ 2570 plakalı hafif ticari araç, Ortanca Köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze savruldu. Meydana gelen kazada araçta bulunan R.A (45), K.A (40), M.A (35), S.A (34), Ö.A.A (2) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.