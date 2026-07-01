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Giriş Tarihi: 1.07.2026 22:31 Son Güncelleme: 1.07.2026 22:41

Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA
Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı
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Kaza, Stat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.E. idaresindeki 07 JZ 198 plakalı hafif ticari araç ile M.K. yönetimindeki 32 SD 662 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçta bulunan İ.K., M.K., O.K. ve O.K. yaralandı.

Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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#SEYDİŞEHİR #KONYA

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Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı
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