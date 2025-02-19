Hafif ticari aracın arkadan çarptığı motosikletli öldü

Kaza, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç, iddiaya göre, aşırı süratli bir şekilde önündeki otomobilin sağından geçmeye çalıştığı sırada, sağ şeritte ilerleyen Aydın Uslu yönetimindeki elektrikli motosiklete, ardından da aydınlatma direğine çarptı.

ARACI BIRAKIP YAYA OLARAK KAÇTI

Kazanın ardından araç sürücüsü yaya olarak kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde elektrikli motosiklet sürücüsü Uslu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Uslu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.