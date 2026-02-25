Hafif ticari aracın çarptığı Zeynep Asya beyin kanaması geçirdi!

Kaza, İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Seçil Sokak'ta meydana geldi. Osman Nuri S. (28) yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Asya Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Zeynep Asya yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Zeynep Asya Ç., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ANNESİ GÖZYAŞLARIYLA DUA ETTİ

Kızının yaralandığını öğrenerek hastaneye gelen anne Emine Ç. (30), acil servis önünde ellerini açıp dua etti. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Zeynep Asya, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yandan sürücü Osman Nuri S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.