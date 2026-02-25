Haberler Yaşam Haberleri Hafif ticari aracın çarptığı Zeynep Asya beyin kanaması geçirdi!
Giriş Tarihi: 25.02.2026 17:47

Hafif ticari aracın çarptığı Zeynep Asya beyin kanaması geçirdi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 3 yaşındaki Zeynep Asya Ç'ye hafif ticari araç çarptı. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen talihsiz yavru başka bir hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Seçil Sokak'ta meydana geldi. Osman Nuri S. (28) yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Asya Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Zeynep Asya yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Zeynep Asya Ç., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ANNESİ GÖZYAŞLARIYLA DUA ETTİ

Kızının yaralandığını öğrenerek hastaneye gelen anne Emine Ç. (30), acil servis önünde ellerini açıp dua etti. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Zeynep Asya, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yandan sürücü Osman Nuri S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz