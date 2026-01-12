Hafızların icazet sevinci

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, örgün eğitimlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda devam eden ve Kavaklı Kur'an kursunda hafızlık programını tamamlayan 19 öğrenci için görkemli bir hafızlık merasimi düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı törende, genç hafızlar icazetlerini almanın gururunu yaşadı. Tavşanlı Kavaklı Erkek Kur'an Kursu'nda uzun ve titiz bir eğitim sürecini başarıyla noktalayan 19 öğrenci, düzenlenen törenle hafızlık belgelerine kavuştu. Hüsnü Ordu Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen mezuniyet merasimi, ilçe protokolü, veliler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere hediyeler takdim edildi.