Hafriyat kamyonu ile çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi Samandıra Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre kamyonet kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yola savrulurken sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kamyonet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi sıkıştığı yerden uzun süren çalışmalar sonucunda çıkartıldı. Polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatırken olay yeri inceleme ekipleri de alanda inceleme yaptı. Sürücünün cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.