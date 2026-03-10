Hafriyat kamyonu ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Merkez Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Söyüncü'nün idaresindeki hafif ticari araç, karşı istikametten gelen Emin K'nın kullandığı hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Söyüncü, yolcu Yiğit Burak Akar ve Muhammet Turan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Söyüncü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.