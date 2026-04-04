İstanbul’da acı kaza: Hafriyat kamyonu hayattan kopardı!

Kaza, akşam saat 17.20 sıralarında Arnavutköy ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. H.A. idaresindeki çekici ve buna bağlı hafriyat kamyonu, İstanbul Havalimanı istikametine seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdu. Hafriyat kamyonu, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket ettiği sırada yolun sağından karşıya geçmeye çalışan ve kamyonun kör noktasında bulunan Sadegül Koyuncu'ya çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Koyuncu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından bilinci kapalı şekilde Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kadının yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı istikametinde yolun trafiğe kapatılması nedeniyle bir süre aksaklık yaşandı.