Hafta sonu Marmaris’e tatilci akını

Marmaris'te yaz tatilini geçirmek isteyen yerli ve yabancı tatilciler ilçeye akın etti. Hafta sonu artan yoğunluk nedeniyle Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. Kuyruk, Gökçe Mahallesi girişine kadar ulaştı. Yaklaşık 4 kilometrelik olan kuyrukta ilerlemek güçleşti. Bir günde yaklaşık 15 bin aracın Marmaris'e giriş yaptığı öğrenildi.