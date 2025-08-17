Haberler Yaşam Haberleri Hafta sonu Marmaris'e tatilci akını
Giriş Tarihi: 17.8.2025 00:52

Hafta sonu Marmaris'e tatilci akını

Marmaris’te turizm yoğunluğu hafta sonunda arttı. Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında oluşan araç kuyruğu Gökçe Mahallesi girişine kadar uzandı. Trafik Datça yolu üzerindeki İnci Kavşağı’nda da etkisini gösterdi. Yaklaşık 4 kilometrelik olan kuyrukta ilerlemek güçleşti. Bir günde yaklaşık 15 bin aracın Marmaris’e giriş yaptığı öğrenildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ Yaşam
Hafta sonu Marmaris’e tatilci akını

Marmaris'te yaz tatilini geçirmek isteyen yerli ve yabancı tatilciler ilçeye akın etti. Hafta sonu artan yoğunluk nedeniyle Çetibeli Jandarma Kontrol Noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. Kuyruk, Gökçe Mahallesi girişine kadar ulaştı. Yaklaşık 4 kilometrelik olan kuyrukta ilerlemek güçleşti. Bir günde yaklaşık 15 bin aracın Marmaris'e giriş yaptığı öğrenildi.

Çetibeli bölgesindeki yoğunluk, Datça yolu üzerindeki İnci Kavşağı'nda da devam etti. İlçeye ulaşan tatilciler, sahillerde denize girerek ve yürüyüş yaparak vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar ise kafelerde oturmayı tercih etti.

Turizm işletmeleri ve kafeler hafta sonunda ziyaretçilerle doldu. Yoğunluğun hafta başına kadar sürmesi bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hafta sonu Marmaris'e tatilci akını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz