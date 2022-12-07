Hafta Sonu Nikah Kıyılır Mı? Belediyede Hafta Sonu ve Resmi Tatillerde Nikah Kıyılabilir Mi?

Hafta sonu nikah kıyılır mı hakkında, evleneceklerin araştırma yapıyor olması daha olasıdır. Özel ya da birtakım nedenlerden, hafta sonu ve resmi tatillerde nikah kıyılması istenebiliyor. Durum böyleyken Hafta sonu belediyede nikah kıyılır mı hakkında yapılan haberler araştırılıyor. Bir önceki soru için ve resmi tatillerde nikah kıyılır mı için olumlu dönüt almak mümkündür. Aslında normal olan nikahın mesai saatleri içerisinde kıyılmasıdır. Yine de belediyede hafta sonu ve resmi tatillerde nikah kıyılabilir mi hakkında bir engel olmadığını söylemek mümkündür.

Hafta Sonu Nikah Kıyılır Mı?

Gerekli işlemler tamamlandığı takdirde resmi nikahın kıyılması mümkündür. Resmi nikahın normal işleyişi mesai saatleri içerisindedir. Bu durum Evlendirme Yönetmeliğinde açıkça belirtilmiştir. Elbette ki istisnai durumlar vardır. Bazı özel nedenler, istekler doğrultusunda mesai saatleri dışında da nikah kıydırmak isteyenler olabiliyor. Bu durumda hafta sonu nikah kıyımı gerçekleşse de bazı durumlar da farklılık yaşanmaktadır. Örneğin evlendirme ücreti değişmektedir. Evlendirme ücretleri, belediyelerin kendi bünyesinde belirlediği rakamlardan oluşmaktadır. Hafta sonu gerçekleşecek bir nikah töreni için belirlenen fiyat yine belediyelere özgü olacaktır. Genel bir kabul vardır. O da hafta sonu evlendirme ücretinin mesai saatindekinden fazla olmasıdır. Mesai saatleri dışına hafta sonu da girdiği için nikah kıyılması mümkündür.

Belediyede Resmî Tatillerde Nikah Kıyılabilir Mi?

Hafta sonunda olduğu gibi resmî tatillerde de nikah kıyımı yapılmaktadır. Mesai saatlerinde yapılan nikah kıyma işlemlerinde istenilen evrakların tamamlanması yeterlidir. Yine resmî tatiller de hafta sonu gibi mesai saati dışı sayıldığından bazı durumlarda farklılık yaşanmaktadır. Dolayısıyla resmî tatillerde nikahın gerçekleşmesi için bazı gereklilikler vardır. İlk olarak yine evlendirme ücretinde bir farklılık olacaktır. Resmî tatilde gerçekleşecek nikah için istenilen izin belgesinin alınması gerekmektedir. Diğer bir farklılık ise resmi nikahın gerçekleşeceği resmî tatilde, evlendirme memurun müsait olması gerekmektedir. Sonuç olarak resmî tatillerde de nikah kıymak mümkündür.