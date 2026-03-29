Haftada 2 günümüz internette geçiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyada geçirilen süreye ilişkin verileri değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "Türkiye'de haftalık sosyal medya kullanım süresi 25 saat 4 dakikaya çıktı. Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre ise ülkemizde 41 saat 37 dakikaya ulaştı" dedi. Dünya genelinde haftalık sosyal medya kullanım süresinin 18 saat 36 dakika olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, Türkiye'de bu sürenin 25 saat 4 dakikaya çıktığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre ise dünya genelinde 33 Saat 27 dakikaya, ülkemizde 41 saat 37 dakikaya ulaştı. Neredeyse 2 güne yaklaşan haftalık kullanım ile dünya ortalamasının üzerine çıktık" açıklamasında bulundu. Türkiye'de kullanıcıların en fazla zamanı Instagram'da vakit geçirdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Instagram'da günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 53 dakikaya ulaşırken YouTube'da 1 saat 28 dakika, TikTok'ta ise 1 saat 25 dakika seviyesinde gerçekleşiyor" dedi. ANKARA