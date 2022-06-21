Haiti Nerede? Haiti Adaları Nereye Bağlı, Hangi Ülkede Ve Nasıl Gidilir?

Yeni yerler öğrenmek, ülkeler gezmek ve kendini geliştirmek her insanın hayalidir. Günümüz teknolojisinde bir yere gitmeden önce o yer hakkında bilgi edinmek oldukça kolay hala geldi biz de bu yazımızı Haiti hakkında bilgi edinmek isteyenler için hazırladık. İşte Haiti nerede ve Haiti'ye nasıl gidilir sorularının cevapları.

Haiti Nerede?

Başkenti Port-au-Prince olan resmi adı ile Haiti Cumhuriyeti olan Haiti Karayip Denizi'nde bir ada ülkesidir. Konum olarak Küba'nın doğusunda kalan Hispaniola adasını Dominik Cumhuriyeti ile paylaşır. Paylaşılan bu adanın batı kısmını Haiti Cumhuriyeti oluşturmaktadır. Yoğun anarşi durumun devam ettiği bir ülke olan Haiti oldukça fakir bir ülkedir.

Haiti Nereye Bağlı?

Bağımsızlığını ilan etmiş bir ülkedir. Sömürü dönemlerinde Fransız sömürüsü olan Haiti, Kuzey ve Güney Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra bağımsızlığını ilan etmiş olan ikinci ülke olarak karşımıza çıkar.

Haiti'ye Nasıl Gidilir?

Ülkemizden direkt uçuş bulunmayan ülkelerden biridir. Haiti'ye gitmek için ülkemizden Fransa üzerinden, Kanada üzerinden ya da Amerika üzerinden uçak seferleri ile aktarmalı gitmek gerekmektedir.