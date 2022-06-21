Haberler Yaşam Haberleri Haiti Nerede? Haiti Adaları Nereye Bağlı, Hangi Ülkede Ve Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 21.6.2022 10:20 Son Güncelleme: 21.6.2022 10:20

Haiti Nerede? Haiti Adaları Nereye Bağlı, Hangi Ülkede Ve Nasıl Gidilir?

Haiti Nerede? Haiti Adaları Nereye Bağlı, Hangi Ülkede Ve Nasıl Gidilir?

Turistik amaçlı yapılacak ziyaretler ülke araştırmak ve yabancı ülkeleri ziyaret edip kültürel olarak çeşitlilik yaşamak herkesin hayalidir. Dilini ya da kültürünü bilmediğimiz ülkeleri ziyaret etmeden önce araştırmak ve bilgi edinmek her zaman avantaj elde etmemize yardımcı olur. Ada ülkeleri de turistik gezi amaçlı tercih edilen ülkeler arasında gelir. Hem yaz turizm avantajının olması hem de yeni bir ülke gezme hevesi ile en çok aratılan ada ülkelerinden biri de Haiti’dir. Bulunduğu konum itibari ile Haiti nerede ve Haiti’ye nasıl gidilir soruları turistik gezi planlayan herkesin sorduğu sorular olarak karşımıza çıkar. Peki, bir ada ülkesi olan Haiti adaları nerede ve Haiti nereye bağlı sorularının cevaplarına ve Haiti ile ilgili detaylı bilgilere hep beraber geçelim.

Yeni yerler öğrenmek, ülkeler gezmek ve kendini geliştirmek her insanın hayalidir. Günümüz teknolojisinde bir yere gitmeden önce o yer hakkında bilgi edinmek oldukça kolay hala geldi biz de bu yazımızı Haiti hakkında bilgi edinmek isteyenler için hazırladık. İşte Haiti nerede ve Haiti'ye nasıl gidilir sorularının cevapları.

Haiti Nerede?

Başkenti Port-au-Prince olan resmi adı ile Haiti Cumhuriyeti olan Haiti Karayip Denizi'nde bir ada ülkesidir. Konum olarak Küba'nın doğusunda kalan Hispaniola adasını Dominik Cumhuriyeti ile paylaşır. Paylaşılan bu adanın batı kısmını Haiti Cumhuriyeti oluşturmaktadır. Yoğun anarşi durumun devam ettiği bir ülke olan Haiti oldukça fakir bir ülkedir.

Haiti Nereye Bağlı?

Bağımsızlığını ilan etmiş bir ülkedir. Sömürü dönemlerinde Fransız sömürüsü olan Haiti, Kuzey ve Güney Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra bağımsızlığını ilan etmiş olan ikinci ülke olarak karşımıza çıkar.

Haiti'ye Nasıl Gidilir?

Ülkemizden direkt uçuş bulunmayan ülkelerden biridir. Haiti'ye gitmek için ülkemizden Fransa üzerinden, Kanada üzerinden ya da Amerika üzerinden uçak seferleri ile aktarmalı gitmek gerekmektedir.

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Haiti Nerede? Haiti Adaları Nereye Bağlı, Hangi Ülkede Ve Nasıl Gidilir?
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