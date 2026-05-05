Hak arama mücadelesinde gece nöbeti

İzmir Karşıyaka Belediyesi çatısı altında görev yapan memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 2 Nolu Şube Yönetimi ile işveren arasındaki sosyal denge tazminatı krizi belediye meclisinin Mayıs ayı oturumuna taşındı.

PANKART AÇIP DESTEK İSTEDİLER

Meclis toplantısı sürerken, belediyede görev yapan memurlar "Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz" yazılı pankart açarak meclis salonu önünde eylem yaptı. Başkan Ünsal zabıtalar eşliğinde salona girdi.

KİMSE DUYMAMAZLIKTAN GELMESİN

Memurlar, meclis üyelerinden de eylemlerine destek vermelerini istedi. Şube yöneticisi Fırat Belen meclis üyelerine yönelik olarak yaptığı konuşmada; "Günlerdir çok ciddi mücadeleler veriyoruz. Kimse duymamazlıktan gelmesin. Çok ciddi oranda paralar kesildi. Bu kurumda yıllardır bir aradayız. Destek vereni de vermeyeni de unutmayacağız." diye seslendi.

MECLİS ÜYELERİNDEN DESTEK SÖZÜ

Belen'in açıklamasının ardından AK Partili ve CHP'li kimi meclis üyeleri desteklerini dile getirdi. AK Partili Adem Öztürk toplantının yapıldığı meclis salonu önünde yaptığı açıklamada, "AK Parti olarak hep yanınızda olduk. Uğradığınız haksızlıkların farkındayız. Gündeme getirmeye çalıştık." İfadelerini kullandı.

BELEDİYE ÖNÜNDE GECE NÖBETİ

Karşılıklı açıklamaların ardından memurlar eylemlerine belediye hizmet binası önünde devam etti. Yanlarında getirdikleri sandalyelere oturup gece 24.00'a kadar toplu iş sözleşmesi nöbeti tutan memurlar kazanılmış haklardan kesinlikle taviz vermeyeceklerini belirtti. Bayraklı Belediyesinde de memurlar öğle arasında belediye binası önünde toplanıp eylem yaptı. Hak gaspına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirten memurlar toplu iş sözleşmesinin lütuf değil hak olduğunu belirtti. Buca Belediyesindeki eylem ise park bahçeler müdürü Ramazan Ergün Günnü'nün vefatı nedeniyle ertelendi. Memurların cenaze törenine katılacağı öğrenildi. Sendika 1 günlük aranın ardından eylemlerin önümüzdeki günlerde aralıksız olarak süreceğini belirtti.