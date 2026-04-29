Hakan Çakır cinayetine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı!

'ÇEVREDEKİLERİN TEPKİLERİ SEBEBİYLE EYLEME DEVAM EDEMEDİLER'

Hakkı Can Çakır ve Şahin Çakır'a yönelik eylemlerde, mağdurların hayati tehlike geçirecek ve yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kesici-delici alet yaralanmaları aldığı, yaralanmaların niteliği, kullanılan aletler ve darbe bölgeleri dikkate alınarak eylemlerin öldürmeye yönelik olduğu, ancak çevrede bulunan kişilerin 'öldürüldüler' şeklindeki tepkilerinin duyulması üzerine Ahmet Emir Zeynal, Cemal Zeynal ile B.S.Z ve T.Y.Z.'nin olay yerinden uzaklaştıkları, bu nedenle eylemlerini sürdüremedikleri kaydedildi. Eyyüp Demir ve Sevender Özkan'a yönelik eylemlerde ise yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu, ancak eylemlerin bıçak, pala ve sopa gibi silah sayılan aletlerle gerçekleştirilmesi nedeniyle kasten yaralama suçunun oluştuğu belirtildi. Ahmet Emir Zeynal'ın katılanlara yönelik tehdit ve hakaret içerikli sözler söylediği, ancak bu sözlerin ardından öldürme ve yaralama eylemlerinin gerçekleşmesi nedeniyle tehdit suçundan ayrıca hüküm kurulmasına yer olmadığı değerlendirildi. Umut Kılınç'ın öldürme ve yaralama eylemlerine iştirak ettiğine dair kesin ve yeterli delil elde edilemediği, olayın ilk aşamasında darp eylemine katıldığının sabit olduğu, ancak öldürücü nitelikteki saldırı aşamasında ortak hakimiyet kurduğunun ispatlanamadığı kabul edildi. Hakkı Can Çakır, Şahin Çakır ve Eyyüp Demir'in eylemlerinin ise kendilerine ve yakınlarına yönelik saldırıyı bertaraf etmeye yönelik olduğu, olayın koşulları itibarıyla meşru savunma kapsamında kaldığı değerlendirildi.

