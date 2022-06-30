Hakim Nasıl Olunur? Ağır Ceza Ve İdari Hakim Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?

Hakimler dava dosyalarını inceler ve gerektiğinde bilir kişi raporlarına başvurmalı ve yeni düzenlemeleri takip etmelidir. Hakimler tarafsız bir şekilde kimsenin baskısı altında kalmadan görevini yürütmek zorundadır. Adaleti sağlamakla görevli olan hakimlerin sorumluluğu oldukça büyük önem taşımaktadır. Hakim adaylarının araştırmalarında; hakim nasıl olunur, Ağır Ceza ve İdari Hakim olma şartları nelerdir ve kimler olabilir gibi sorular yer almaktadır.

Hakim Nasıl Olunur?

Hakim olabilmek için öncelikle üniversitelerin hukuk fakültesini bitirmiş olma şartı aranmaktadır. Bu sebeple kesinlikle lisans eğitimini tamamlamak gerekmektedir. Hakim olmak için bazı şartlar vardır ve bu şartları sağlayabilen kişiler ancak hakimlik görevini icra edebilirler.

Hakim olabilmek için aranan ilk şartlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Hakim olabilmek için 40 yaşını doldurmuş olmak gerekmekte ve hukuk fakültesi mezunları için hazırlanmış olan hakimlik sınavlarına katılım sağlanmalıdır. Hakimlik sınavında minimum 70 puan alan kişiler hakim olmaya hak kazanırlar. Ayrıca hakim olabilmek için kişinin adli sicil kaydının da temiz olması, sabıka bulunmaması gerekmektedir.

İdari Hakim Olma Şartları Nelerdir?

Türk Yargı Sistemi içerisinde yer alan İdare mahkemelerinde görev yapmakta olan hakimlere İdari Hakim denilmektedir. İdari Hakimin görevi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü kapsamında, idari niteliği bulunan dava ve dosyalara bakmakla görevlendirilmiş hakimler olmalarıdır.

İdari hakimliğin adli yargı hakimliğinden büyük bir farkı vardır. Adli Yargı Hakimliği için üniversitelerin hukuk fakültesinden mezun olma şartı aranırken İdari Yargı Hakimliği sınavına girebilmek için üniversitelerin farklı bölümlerinden mezun olarak görev yapmak mümkündür. İktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunları da idari hakim olma imkanına sahiptir.

Hukuk fakültesi mezunları gibi bu kişiler de hakimlik sınavına girerek minimum 70 puan almaları gerekir. Bu yazılı sınavın ardından başarılı kişiler sözlü mülakata girerler. Sözlü mülakatta da başarı gösteren hakim adayları 2 yıllık bir staj süresinin ardından tekrardan bir sınava tabi tutulurlar. Bu son sınavı da başarı ile tamamlayan kişiler idari hakim olarak göreve atanmayı beklerler.

Kimler Ağır Ceza Hakimi Olabilir?

Ağır Ceza Hakimi olabilmek için Adli Yargı Hakimi olmak için gerekli şartlar yeterlidir. Ağır Ceza Hakimi olabilmek için diğerlerinden farklı bir kriter yoktur. Hukuk fakültesinden mezun olmanın ardından hakimlik sınavlarında 70 puan barajını aşmanın sonrasında sözlü mülakat ve ardından yalnızca 2 yıllık hakimlik-savcılık stajını tamamlamanın ardından kura yardımıyla Ağır Ceza Hakimi atamaları gerçekleştirilir. Sanılanın aksine Ağır Ceza Hakimi olmak için tecrübe şartı aranmamaktadır.