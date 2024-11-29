HAKİM SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ: 369 ismin görev yeri değişti! Hakim ve Savcılar Kurulu atama kararları sorgulama

HSK KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargıda gerçekleştirdiği atama kararlarını içeren yeni bir kararnamayı Resmi Gazete'de yayımladı. 9 farklı karar kapsamında toplamda 369 kişinin görev yerinde değişiklik yapıldı.

HSK'nın yayımladığı atama kararlarına göre; hakim, savcı, başsavcı, başsavcıvekili, mahkeme üyeleri ve başkanları gibi birçok görevde atamalar gerçekleştirildi.