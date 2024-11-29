Haberler Yaşam Haberleri HAKİM SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ: 369 ismin görev yeri değişti! Hakim ve Savcılar Kurulu atama kararları sorgulama
Giriş Tarihi: 29.11.2024 11:34

HAKİM SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ: 369 ismin görev yeri değişti! Hakim ve Savcılar Kurulu atama kararları sorgulama

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 yılına ait atama kararlarını Resmi Gazete'de yayımladı. Bu kararname kapsamında, adli ve idari yargıda birçok yeni atama gerçekleştirildi. 9 ayrı karar doğrultusunda toplam 369 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Adli yargıdaki 348 hakim ve savcı, idari yargıdaki ise 21 hakim yeni görevlerine atandı. Bu atamalarla birlikte, hakim, savcı, başsavcı, başsavcıvekili, mahkeme başkanı ve üyelerinin görev yerleri belirlenmiş oldu. HSK'nın 29 Kasım 2024 tarihli atama kararnamesine, Resmi Gazete üzerinden erişilebilecek. İşte, 29 Kasım 2024 HSK Hakim ve savcı ataması nihai isim listesi sorgulama ekranı...

HAKİM SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ: 369 ismin görev yeri değişti! Hakim ve Savcılar Kurulu atama kararları sorgulama

Hâkim ve savcı ataması nihai isim listesi sorgulama ekranı Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) atama kararları ile araştırılmaya başladı. HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 348, idari yargıda ise 21 hâkim ve savcının görev yerleri belirlendi. İsim listesi Resmi Gazete üzerinden yayımlandı. İşte, hakim ve savcı atamaları 2024 sorgulama ekranı haberin devamında...

HSK KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargıda gerçekleştirdiği atama kararlarını içeren yeni bir kararnamayı Resmi Gazete'de yayımladı. 9 farklı karar kapsamında toplamda 369 kişinin görev yerinde değişiklik yapıldı.

HSK'nın yayımladığı atama kararlarına göre; hakim, savcı, başsavcı, başsavcıvekili, mahkeme üyeleri ve başkanları gibi birçok görevde atamalar gerçekleştirildi.

369 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 348 hakim ve savcı, idari yargıda ise 21 hakimin görev yeri değişikliğini kapsayan kararname ile toplam 369 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

HSK HAKİM VE SAVCI ATAMA NİHAİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA

HSK kararnamesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından hakim savcı ataması sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı.Adli Yargı ve Cumhuriyet savcılarının atamalarına ilişkin detaylar aşağıda yer alan bağlantı ile görüntülenebilecek.

HAKİM VE SAVCI ATAMASI İSİM LİSTESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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HAKİM SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ: 369 ismin görev yeri değişti! Hakim ve Savcılar Kurulu atama kararları sorgulama
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