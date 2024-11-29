HAKİM SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ: 369 ismin görev yeri değişti! Hakim ve Savcılar Kurulu atama kararları sorgulama

Hâkim ve savcı ataması nihai isim listesi sorgulama ekranı Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) atama kararları ile araştırılmaya başladı. HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 348, idari yargıda ise 21 hâkim ve savcının görev yerleri belirlendi. İsim listesi Resmi Gazete üzerinden yayımlandı. İşte, hakim ve savcı atamaları 2024 sorgulama ekranı haberin devamında...
HSK KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargıda gerçekleştirdiği atama kararlarını içeren yeni bir kararnamayı Resmi Gazete'de yayımladı. 9 farklı karar kapsamında toplamda 369 kişinin görev yerinde değişiklik yapıldı.
HSK'nın yayımladığı atama kararlarına göre; hakim, savcı, başsavcı, başsavcıvekili, mahkeme üyeleri ve başkanları gibi birçok görevde atamalar gerçekleştirildi.
HSK HAKİM VE SAVCI ATAMA NİHAİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA
HSK kararnamesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından hakim savcı ataması sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı.Adli Yargı ve Cumhuriyet savcılarının atamalarına ilişkin detaylar aşağıda yer alan bağlantı ile görüntülenebilecek.
HAKİM VE SAVCI ATAMASI İSİM LİSTESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ