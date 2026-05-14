Hâkim-savcı yalanıyla 14 milyon dolandırdılar

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradığı kişilere kendilerini hâkim-savcı olarak tanıtıp, korku ve paniğe sevk ederek dolandıran suç şebekesine yönelik çalışma başlattı. Zanlıları, teknik ve fiziki takip altına alan polis, 4'ü yabancı uyruklu 14 kişiyi yaklaşık 14 milyon lira değerinde altın, ziynet eşyası, nakit para ve dövizlerini alarak dolandırdığını tespit etti. Adana merkezli İzmir, Mersin, Kırklareli, Tekirdağ, Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eşzamanlı baskın yapan polis, haklarında yakalama kararı bulunan 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan soruşturma sırasında polisin, 25 kişinin de dolandırılmasının önüne geçtiği belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin bir arsa ile 20 milyon lira bakiyeli 23 kripto cüzdanına da tedbir kararı uygulandı.

