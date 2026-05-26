Haberler Yaşam Haberleri Hakim Sibel Denizoğlu kazada ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 26.05.2026 16:41

Bayram tatili için memleketi Hatay’a giderken kullandığı otomobilin yağış nedeniyle savrulup bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada hakim Sibel Denizoğlu ağır yaralandı.

İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi hakimi Sibel Denizoğlu, bayram tatili için memleketi Hatay'a giderken kullandığı aracın yoğun yağış nedeniyle kontrolden çıkması sonucu kaza yaptı. Hastanede tedavi altına alınan, hakim Denizoğlu'nun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Araçta bulunan hakimin kızı ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Niğde–Aksaray otoyolunda meydana geldi. Hakim Denizoğlu'nun kullandığı ve içinde oğlu ile kızının bulunduğu otomobil yoğun yağış nedeniyle kontrolden çıktı ve savrularak bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaburgalarında kırıklar olduğu öğrenilen hakim Sibel Denizoğlu yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Başkent Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hakim Denizoğlu'nun, hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edilecek.

