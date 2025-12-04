Hakim ve Savcılar Atama Kararları Resmi Gazete’de! HSK kura sonuçları ve görev yerleri nasıl öğrenilir?

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen ve hakim ve savcı adaylarının heyecanla beklediği kura çekimi süreci tamamlandı. Gerçekleştirilen törenin ardından, adayların hangi illerde görev yapacaklarını belirleyen atama kararları, son sayı itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, Hakim ve Savcı atama kararları listesi:
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının Hakimler ve Savcılar Kurulunca 02.12.2025 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de listeler şeklinde yayımlanan HSK atama kararlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz:
HSK tarafından kura sonrası paylaşılan bilgilendirme şöyle:
"Meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından mesleğe kabul edilen Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin, kura töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 02.12.2025 tarihinde gerçekleştirilmiş olup ekte belirtilen mahallere atamaları yapılmıştır.
Adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarından; mazeret torbasından kura çekenler ile eşi kürsüde hâkim veya Cumhuriyet savcısı olmaları nedeniyle ayrı torbalardan kura çekenlerin durumları Mazeret Kararnamesinde değerlendirilecek olup, tebligatları daha sonra gönderilecektir.
Atamaları yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarı ve mutluluklar dileriz."