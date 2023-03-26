Hakimden avukata 3 kuruşluk dava

İstanbul Adliyesi'nde görevli hakim Hakkı Yalçınkaya, 3 yıl önce Sivas'ta davasına bakan meslektaşına kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle açtığı 3 kuruşluk davanın ardından bu kez karşı tarafın avukatına 'hukuka aykırı hareket ettiği' iddiasıyla 3 kuruşluk dava açtı. Memleketinde bir köy evi yaptırmak isteyen hakim Hakkı Yalçınkaya, müteahhit Eyyüp Yuvacı ile sözleşme imzaladı. 1 ay sonra bir işçinin iş kazası nedeniyle bir gözünü kaybetmesi üzerine hakim ile müteahhit davalık oldu. Sivas 1. İş Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme hakimi Mustafa Dayan'la tartışan hakim Hakkı Yalçınkaya, meslektaşına kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle 3 kuruşluk tazminat davası açtı.Yargı tarihine geçecek sıradışı bu dava, Sivas 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülürken, Yalçınkaya bu kez müteahhit Eyüp Yuvacı'nın avukatı Haşim Özdal ile davalık oldu. Yalçınkaya, avukat Özdal'a "hukuka aykırı hareket ettiği" iddiasıyla 3 kuruşluk bir tazminat davası açtı. Yalçınkaya, dilekçesinde Sivas 1. İş Mahkemesi'ndeki dava ile söz konusu olayla ilgili Sivas 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın bağlantılı oldukları gerekçesiyle birleştirilmesini isterken aynı zamanda müteahhit Yuvacı'nın avukatı olan Haşim Akdal'ın avukatlık hukukuna aykırı olarak davrandığının tespit edilmesini ve 3 kuruş manevi tazminatın davalıdan alınıp kendisine iletilmesini talep etti.