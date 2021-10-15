Hâkimden ders gibi görüş

Giriş Tarihi: 15.10.2021 06:38 Son Güncelleme: 15.10.2021 07:50

Trafikte tartıştığı kişiye bıçakla saldıran sanığa üst sınırdan ceza veren mahkeme: Her tartışmada biri eline bıçak alırsa ülke yaşanmaz hale gelir. Umarım böyle suçlara yeltenenlere ders olur.

Eğitim için gittiği İtalya'dan ailesini ziyaret etmek için Türkiye'ye gelen Arda İpek'le trafikte tartışan ve İpek'i bıçakla yaralayan sanık Mutlu Caner Yontarkol hakkında karar çıktı.





İstanbul'daki ailesinin yanına gelen İpek, Beşiktaş'ta bulunan ikametinin otoparkına gireceği esnada trafikte tartışma yaşadığı sanık Mutlu Caner Yontarkol tarafından 7 Mart 2020'de bıçaklandı.