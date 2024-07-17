Hakime ‘lan’ demek suç sayıldı

Türkiye'de sıklıkla kullanılan 'lan-ulan' şeklindeki ifadeler hakkında Yargıtay uzun yıllar boyunca bu kelimelerin 'rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı' niteliğinde olduğu, buna karşılık kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı için hakaret suçunu oluşturmayacağı yönünde içtihatlar oluşturmuştu. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 2023'te verdiği bir kararda ise, 2015'te bir ceza mahkemesinde görülen duruşmada sanığın mahkeme hâkimine hitaben kullandığı, 'Tanık başka başka bir şey söylüyor, sen başka başka bir şey söylüyorsun lan' şeklindeki sözlerini 'hakaret' kabul etti.Ancak Yargıtay 18. Ceza Dairesi ise bir polis ile vatandaşın karşı karşıya geldiği soruşturma kapsamında kullanılan 'Siz nasıl polissiniz lan, yürüyün gidin işinize' şeklindeki sözleri 'kaba ifade' ve 'ağır eleştiri' niteliğinde olduğunu belirtti. Yargıtay'ın kararına ilişkin değerlendirme yapan avukat Ahmet Aslan, "Yargıtay'ın eski dönemlerde 'lan-ulan' biçimindeki ifadelerin hakaret suçunu oluşturduğuna dair içtihatları bulunmaktadır. Ancak son yıllarda birçok ceza dairesi, bu ifadelerin kaba ve nezaket dışı olmakla birlikte hakaret suçunu oluşturmayacağına dair kararlar verdi. Bu içtihatları incelediğimizde, Yargıtay'ın son yıllarda istikrarlı biçimde bu ifadenin suç teşkil etmediğinden bahisle mahkûmiyet kararlarını bozduğunu görüyoruz. Ancak 4. Ceza Dairesi, 2023'te verdiği kararda, bu ifadenin bir duruşmada sanık tarafından hâkime karşı saygısız tavırlar eşliğinde kullanılmasını suç saymıştır. Fakat bu içtihadın emsal teşkil etmeyeceği kanaatindeyim" dedi.