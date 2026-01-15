Hâkimi vuran savcı tutuklandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi'nde görevli üye Hâkim Aslı Kahraman'ı silahla vurduktan sonra gözaltına savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan tutuklandı. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan (33), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi'nde (İstinaf) görevli üye Hâkim Aslı Kahraman'ı (45), geçtiğimiz gün ziyarete gitti. Hâkim Kahraman'ın odasında görüşen ikili arasında kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada Savcı Kılıçarslan, Hâkim Kahraman'a tabancayla ateş etti. Savcı ikinci kez ateş etmek istediği sırada ise odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup Karadağ tarafından engellendi. Yaralı hâkim, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan gözaltına alındı.

SEVK YAZISINA ULAŞILDI

Savcılık tarafından tutuklama talepli hazırlanan sevk yazısında, Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın ifadesine göre; hâkim Aslı Kahraman ile 2023 yılı Eylül-Ekim aylarından itibaren duygusal birliktelik yaşadığı, aralarında yaş farkı, sosyal durumlar, mağdurun önceki evliliğinden çocuğunun bulunması ve şüphelinin bu birlikteliğin evliliğe dönüşmesini istemesine karşın mağdurun sıcak bakmaması nedeniyle tartışmalar yaşandığı yer aldı. Şüphelinin, mesleki kariyerinin olumsuz etkileneceğini düşünerek birlikteliği sonlandırmak istediği, ancak mağdurun bunu kabul etmediği ileri sürdü.

MAKAMINDA SALDIRI

Olay günü, Savcı Kılıçarslan'ın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasına giderek hâkimin çalışma odasına girdiği, burada tekrar tartışma yaşandığı ve bu sırada çay ocağı çalışanı tanık Yakup Karadağ'ın odaya girdiği, mağdurun kendisine zarar verileceğini söyleyerek tanıktan yardım istediği kaydedildi. Tanığın hamle yaptığı, şüphelinin silahla birden fazla ateş ettiği, ardından tanığın şüphelinin elini zor kullanarak havaya kaldırdığı ve silahı duvara yaslayarak elinden aldığı, sonrasında polislerin gelerek müdahale ettiği ifade edildi.



KADINA KARŞI ŞİDDET BÜROSU'NDA GÖREV YAPMIŞ

ORTAYA çıkan detaylar ise şaşkınlık yarattı. Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın 2022-24 yılları arasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yaptığı, aile içi kadın cinayetleri, istismar gibi birçok konuda mağdurların şikâyetlerini aldığı ve iddianameler hazırladığı öğrenildi. Gözaltına alınan savcı Kılıçarslan, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İfade işlemleri tamamlanan savcı Kılıçarslan çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.