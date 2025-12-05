Haberler Yaşam Haberleri Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararları Resmi Gazete'de! HSK hakim ve savcı atama listesi
Giriş Tarihi: 5.12.2025 07:57

Hakimler ve Savcılar Kurulu atama kararları Resmi Gazete'de! HSK hakim ve savcı atama listesi

2025 HSK hakim ve savcı atamaları açıklandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 1204 adli yargı ve 147 idari yargı hakim adayının atama kararını Resmi Gazete'de yayımladı. 1351 kişilik kapsamlı atama listesi, 4 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete ile erişime açılırken, adaylar ise isim listesine ulaşmak için sorgulama ekranını araştırıyor.

HSK tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı hakim ve savcı atamaları yayımlandı. Toplam 1351 adayın görev yeri belli oldu. 1204 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 147 idari yargı hakim adayının bulunduğu liste, 4 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, 4 Aralık 2025 HSK atamaları isim listesi sorgulama ekranı...

HAKİM VE SAVCI ATAMALARI RESMİ GAZETE'DE!

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) atama kararları, 4 Aralık 2025 tarihli 33097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, adli ve idari yargıda toplam 1351 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayının ataması, 2 Aralık'ta yapılan ad çekme işlemlerinin ardından tamamlandı.

1351 HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI ATANDI

Adli yargıda bin 204 hakim ve Cumhuriyet savcısının ataması gerçekleştirilirken idari yargıda ise 147 hakim adayı atandı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13'üncü maddesi gereğince gerçekleştirildi.

HSK HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ NEREDEN SORGULANIR?

1204 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 147 idari yargı hakim adayının yer aldığı atama listesi, 4 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

HAKİM VE SAVCI ATAMASI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

