Haberler Yaşam Haberleri Hakkal Yakin Ne Demek? Tasavvufta Hakkal Yakin Mertebesi Ne Anlama Gelir?
Giriş Tarihi: 30.11.2023 11:56 Son Güncelleme: 30.11.2023 12:00

Hakkal Yakin Ne Demek? Tasavvufta Hakkal Yakin Mertebesi Ne Anlama Gelir?

İslam düşünce tarihinde yakin sözcüğünün doğru bilgi anlamında kullanıldığı söylenebilir. Doğru bilginin ise 3 ayrı kesinlik derecesine sahip olduğu bilinir. Bu bağlamda hakka’l yakin kavramının neyi ifade ettiği açıklanırken tasavvufta bilme derecelerinin neler olduğu hakkında detay sunulmalıdır. Böylelikle hakkal yakin ne demek, tasavvufta ne anlama gelir gibi soruların yanıtlanması ve “Hamdım, piştim, yandım.” sözüyle ilişkilendirilmesi mümkün olacaktır.

Hakkal Yakin Ne Demek? Tasavvufta Hakkal Yakin Mertebesi Ne Anlama Gelir?

Tasavvufta bilme mertebelerinin temelde 3 seviyeye ayrıldığı bilinir. Bu mertebeler genel olarak "Hamdım, piştim, yandım." sözüyle de ilişkilendirilir. Hakka'l yakin kavramı da doğru bilginin hangi seviyesini temsil ettiği pek çok kişi tarafından sorgulanan bir sözcük öbeğidir. Dolayısıyla bu kavramla ilişkili olan hakkal yakin ne demek, tasavvufta ne anlama gelir gibi sorulara İslam düşünce tarihi kapsamındaki bilgilere göre yanıt verilmelidir.

Hakkal Yakin Ne Demek?

Hakkal yakin kavramının ne ifade ettiği üzerine açıklama yapılırken tasavvuf ve İslam dini ile ilişkili olan bilgiler dikkate alınmalıdır. Çünkü İslam düşünce tarihinde doğru bilgi olarak nitelendirilen hususların kesinlik derecelerinin mevcut olduğu görülür. Bu dereceler ise ilme'l, ayne'l ve hakka'l sözcükleri ile belirtilir. Yapılan bu açıklamalardan yola çıkıldığı zaman yakin sözcüğünün de doğru bilgi anlamına geldiği söylenebilir. Yine bu bağlamda hakka'l yakin sözcüklerinin doğru bilginin hangi kesinlik derecesini temsil ettiği açıklanmalıdır. İslam düşünce tarihinde hakka'l yakin iç duyu ve iç tecrübe ile insanda meydana gelen en kesin bilgiyi temsil eder. Dolayısıyla bu kavramın İslam dininde kesinlik derecesi en yüksek olan doğru bilgiyi nitelediği belirtilmelidir.

Tasavvufta Hakkal Yakin Mertebesi Ne Anlama Gelir?

İslam düşünce tarihinde yakin sözcüğü ile doğru bilginin ifade edildiği ve bunun da 3 ayrı sözcükle nitelendirildiği görülür. Hakka'l yakin kavramı da bu bağlamda kesinlik derecesi en yüksek olan doğru bilgiyi temsil etmek için kullanılır. Bu kavramın tasavvuftaki yerinin detaylı bir şekilde açıklanması ise hakka'l yakin sözcük öbeğinin daha net anlaşılmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla hakka'l yakin kavramının tasavvuftaki yerine yönelik açıklamalar aşağıdaki gibi detaylandırılmalıdır:

  • Hakka'l yakin tasavvufta en üst seviyedeki bilme mertebesi olarak tanımlanır.
  • Bu kavram en üst bilme mertebesini temsil ettiğinden ötürü yaşanarak iman edilmesi anlamına da gelir.
  • Hakka'l yakin mertebesinde olan bir bireyin Allah'ı görürmüşçesine iman ettiği ve Allah'ın varlığını bizzat yaşadığı söylenir.
  • Bu tasavvuf mertebesinin "Hamdım, piştim, yandım." sözündeki son sözcükle yani en üst bilme seviyesiyle de ilişkilendirildiği belirtilmelidir.
  • Sunulan bu bilgiler eşliğinde hakka'l yakin kavramının tasavvufta mevlaya ulaşmak şeklinde açıklanan mertebeyi temsil ettiği hatırlatılabilir.

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Hakkal Yakin Ne Demek? Tasavvufta Hakkal Yakin Mertebesi Ne Anlama Gelir?
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