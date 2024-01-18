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Giriş Tarihi: 18.1.2024 10:14 Son Güncelleme: 18.1.2024 10:23

Hakkari Çukurca yolunda heyelan! Yol ulaşıma kapandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Köprülü köyü Şorti mevkisinde meydana gelen heyelanda dağlardan düşen kaya kütleleri yolu ulaşıma kapattı.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Hakkari Çukurca yolunda heyelan! Yol ulaşıma kapandı

Bölgedeki aşırı yağışlardan dolayı Çukurca ilçe merkezinden 15. kilometresinde heyelan meydana geldi. Çukurca'yı Hakkari ve Şırnak'a bağlayan kara yolunun Şorte Köprüsü mevkiinde sabah saatlerinde dağdan kopan kayalar yolu trafiğe kapattı.

Şans eseri ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrası yüzlerce araç yolda kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Karayolları 117. Bölge Şefliği ile Çukurca İlçe Özel İdaresi ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, yola düşen kaya parçalarını ve toprağı temizlemek için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Yapılan çalışmaların sonunda Çukurca Hakkari yolu ulaşıma tekrar açıldı.

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Hakkari Çukurca yolunda heyelan! Yol ulaşıma kapandı
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