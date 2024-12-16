Hakkari Havalimanı Nerede? Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı, Hakkari ve çevresi için önemli bir ulaşım noktasıdır. Konumu itibarıyla yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde kullanılabilecek bir merkezdir.Ayrıca bölgeye yapılacak seyahatlerde, Yüksekova'nın güzelliklerini de ziyaret ederek gezinizi daha zengin hale getirebilirsiniz. Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havaalanı nerede, nereye yakın, yol tarifi ile nasıl gidilirsorularını sorarak, bu konuyla alakalı kafanızda soru işareti kalmamasını sağlayabilirsiniz.

Hakkari Havalimanı Nerede?

Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı, Yüksekova ilçesine yaklaşık 5 kilometre, Hakkari şehir merkezine ise yaklaşık 78 kilometre uzaklıktadır. Sadece Hakkari'ye değil, çevre ilçelere ve komşu ülke İran'a ulaşım açısından da stratejik bir konuma sahiptir.

Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Havalimanına en yakın yerleşim yerleri Yüksekova ilçesi ve çevresindeki köylerdir. Ayrıca İran sınırına oldukça yakın bir mesafede yer alan havalimanı, ticari ve turistik amaçlarla kullanılan bir geçiş noktası olma özelliği taşır. HakkariHavalimanı'na ulaşım için birkaç alternatif bulunmaktadır:

• Özel Araç: Havalimanına en yakın şehir merkezi Yüksekova'dır. Yüksekova merkezden havalimanına ulaşmak oldukça kolaydır. İyi durumda olan yollar sayesinde rahatlıkla kendi aracınızla havalimanına ulaşabilirsiniz. Havalimanı tabelalarını takip ederek kolayca yolunuzu bulabilirsiniz.

• Toplu Taşıma: Havalimanından şehir merkezine ve çevre ilçelere toplu taşıma araçları sefer düzenlemektedir. Havalimanı çıkışında bulunan taksi duraklarından da yararlanabilirsiniz.

• Havalimanı Servisi: Bazı hava yolları, havalimanı ile şehir merkezi arasında düzenli servisler sunmaktadır. Seyahat planınızı yaparken hava yolunuzun bu hizmeti verip vermediğini kontrol edebilirsiniz.