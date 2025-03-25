Hakkari polisinden uyuşturucu tacirlerine ağır darbe: Narkotik köpeği “Şans” zehri kokusundan tanıdı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, zehir tacirlerine geçit vermedi. Hakkari-Çukurca yolu üzerinde şüpheli görülen bir araç durduruldu. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığından alınan adli arama kararıyla harekete geçen polis ekipleri, narkotik köpeği Şans'ın da katıldığı operasyonda aracın her noktasını didik didik inceledi.

DEMİR BLOKLARIN VE STEPNE İÇİNE GİZLENMİŞ ZEHİR ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu, bagajın alt kısmına özel olarak yapılan gizli bölmede yer alan üç demir bloğun içinde ve stepneye zulalanmış halde toplam 34 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun Hakkari Yüksekova'dan Gaziantep'e sevk edilmek istendiği belirlendi.

ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştiren sürücü K.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak Hakkari Cezaevi'ne gönderildi. Hakkari polisinin kararlı mücadelesi sayesinde zehir tacirlerine bir darbe daha vurulurken, halkın huzuru için operasyonların aralıksız devam edeceği vurgulandı.