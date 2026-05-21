Hakkari’de 6 bina çökme riski nedeniyle tahliye edildi

Edinilen bilgilere göre olay, Çevreyolu üzerinde Rüya Plaza karşısında, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin arka kısmında yapımı süren yeni Toplum Sağlığı Merkezi inşaat alanında meydana geldi. Temel kazı çalışmalarının ardından çevrede bulunan bazı yapılarda kayma oluştuğu tespit edildi. Risk değerlendirmesi sonrası Beyterler, Seyitler, Erikler, Hacıoğlu ve Korkmazlar binaları başta olmak üzere bitişik 6 bina güvenlik amacıyla boşaltıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaymanın etkili olduğu alanda özellikle iki eczanenin bulunduğu bölümde kaldırım merdivenlerinde açılmalar meydana gelirken, bazı iş yerlerinin camlarında çatlama ve kırılmalar oluştuğu görüldü. Olay nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Burak Gürbüz, AFAD ve itfaiye ekipleriyle birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından çevrede ışıklandırma çalışmaları yapılırken, yapılan anonslarla vatandaşlardan binaları acilen tahliye etmeleri istendi.

Tahliye edilen vatandaşların güvenlik amacıyla Öğretmenevi'ne yerleştirildiği öğrenilirken, bina çevresi güvenlik şeritleriyle kapatıldı. Yetkililer, can güvenliği nedeniyle vatandaşların binalara girmemeleri için bina ve iş yerlerinin kapılarını mühürledi.

Öte yandan bölgede teknik incelemelerin sürdüğü, yapıların risk durumuna ilişkin detaylı rapor hazırlanacağı bildirildi.