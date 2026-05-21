Haberler Yaşam Haberleri Hakkari'de 6 bina tahliye edildi: 150 kişi güvenli alanlara alındı
Giriş Tarihi: 21.05.2026 11:28

Hakkari’de gece yarısı meydana gelen zemin hareketliliği, kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

MUSA DÜZENCİ
Olay, gece saat 02.00 sıralarında Pehlivan mahallesinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, hareketlilik sonrası bazı binalarda kayma gözlemlenirken, kaldırımlarda açılmalar oluştu, bazı iş yeri camlarında ise çatlama ve kırılmalar meydana geldi. Durumun fark edilmesiyle birlikte bölgede yaşayan vatandaşlar geceyi tedirgin şekilde geçirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve ilgili kurum ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk saha incelemelerinde risk ihtimaline karşı tedbir amacıyla 6 bina boşaltıldı, yaklaşık 150 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olası titreşim ve ek risklerin önüne geçmek amacıyla yol trafiği kontrollü olarak karşı şeride yönlendirildi. Ekiplerin sahadaki teknik inceleme ve zemin değerlendirme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yetkililer, bölgedeki hareketliliğin nedenine ilişkin ayrıntılı raporun yapılacak mühendislik incelemeleri sonrası netleşeceğini ifade etti.

