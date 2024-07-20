Hakkari’de aile içi kavga: 1 ölü 1 yaralı

Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen dehşet verici olayda, Nasrettin Mehmetoğlu isimli bir kişi cinnet geçirerek babasını silahla öldürdü ve kardeşi Lezgin Mehmetoğlu'nu yaraladı.

İddiaya göre, baba Hacı İbrahim Mehmetoğlu ile Nusrettin Mehmetoğlu arasında çıkan tartışma sonucu yaşandı. Baba Hacı İbrahim Mehmetoğlu, oğlunu evinden çıkarmak isteyince tartışma alevlendi. Tartışma kısa sürede şiddetlendi ve Nusrettin Mehmetoğlu, babasına ve kardeşi Lezgin Mehmetoğlu'nu silahla 7 el ateş etti.

Olay yerinde babası hayatını kaybederken, kardeşi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri ise mahalleyi giriş ve çıkışlara kapattı.