Giriş Tarihi: 26.05.2026 12:30

Hakkari'de bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Hakkari bayram namaz saati

2026 Kurban Bayramı ile Hakkari’de yaşayan vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında “Hakkari bayram namazı saat kaçta?” yer alıyor. Bayram sabahını camilerde karşılamak isteyen Müslümanlar, bayram namazının ne zaman kılınacağını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı. Bu durumda Diyanet tarafından açıklanan bilgiler ön olana çıktı.

İslam aleminde Kurban Bayramı heyecanı başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namaz vakitleri açıklandı. Böylece Hakkari bayram namazı saati detayları netleşti.



HAKKARİ'DE BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Diyanet 2026 Dini Takvim ile Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Hakkari'de yaşayanlar için bayram namazı saat 05:20'de kılınacak.



BAYRAM NAMAZLARININ HÜKMÜ NEDİR?

Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lâzımdır. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur.



BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Yılda iki kez eda edilen bayram namazı toplamda iki rekattır ve cemaatle yüksek sesle tekbir getirilerek kılınır. Niyet edildikten sonra ilk rekatta Sübhaneke okunur, ardından imamla birlikte üç defa zait (ilave) tekbir alınır. İkinci rekatta ise fatiha ve sure okunmasının ardından rükûya gitmeden önce yine üç zait tekbir alınarak ibadet tamamlanır ve ardından hutbe dinlenir.

Zehra Demirok - Editör

