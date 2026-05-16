Haberler Yaşam Haberleri Hakkari'de can pazarı! Pancar işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 7 yaralı
Giriş Tarihi: 16.05.2026 11:28 Son Güncelleme: 16.05.2026 11:34

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyünde pancar toplamaya giden işçileri taşıyan minibüs, kontrolünden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sarp arazide halatlarla indirilen ekiplerin yoğun uğraşları sonucu hastaneye kaldırılan yaralılardan Necati Karaköse hayatını kaybederken, 7 yaralının tedavisi sürüyor.

MUSA DÜZENCİ
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Onbaşılar (Hirmi) köyünün Meşkan Tepesi mevkisinde, sabah saatlerinde pancar toplamaya giden işçileri taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

MİNİBÜS 100 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ekipleri ve çok sayıda vatandaş sevk edildi. Sarp arazi nedeniyle araca ulaşmakta güçlük çeken ekipler ve vatandaşlar, halatlar yardımıyla uçuruma inerek yaralılara müdahale etti. Sedyelere alınan yaralılar, yoğun uğraşlar sonucu yukarı taşınarak hazır bekletilen ambulanslara ulaştırıldı.


Necati Karaköse

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Necati Karaköse, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

7 YARALI

Hastanede tedavi altına alınan diğer 7 yaralıdan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı

Editör: Ümmügülsüm Yiğit
