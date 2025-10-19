Hakkari’de derede kaybolan İbrahim’den hala bir iz bulunamadı: Acılı aile 6 aydır her gün arıyor! ’Kemiklerine bile razıyız’

'HİÇ BİR İZ YOK'

Aramaların bir kısmının Irak topraklarında sürdürüldüğünü anlatan teyze Elif Çağırma ise "Şu ana kadar sonuç alamadık. Hiçbir iz yok. Bir umut da yok. Küçücük bir umudumuz olsa peşinden koşacağız. Küçücük bir umut peşindeyiz. Bir iz bulmak umuduyla Avaşin Deresi'ne geliyoruz. Soğuk havada, buz gibi suların içine giriyoruz. Umudumuzu yetirmedik aramaya devam edeceğiz. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte derenin içindeki taşların ve kayalıkların altına bakabiliyoruz. Artık rüyalarımıza giriyor ve uyku bize haram oldu. Bir iz bulana kadar da aramalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.