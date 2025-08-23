Hakkâri’de festival rüzgârı

Hakkâri ve Yüksekova'da 22 Ağustos'ta başlayan "Bir Anadolu Şenliği", Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda coşkuyla devam ediyor. Hakkâri Merzan Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen Çocuk Köyü etkinliğiyle başlayan festival, şişme oyun alanları, gezici kütüphane ve Çanakkale Savaşları Müzesi ile çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliğe, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Hakkâri Valisi Ali Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalin kültürel ayağında Aile Destek Merkezleri (ADEM), el emeği ürünlerin sergilendiği stantlarıyla dikkat çekti. Ziyaretçiler, nakış işlemeler, tablo ve süsleme ürünleri gibi eserleri inceleyip alışveriş yapma imkânı buldu. Bu stantlar, hem kültürel mirasın yaşatılmasına hem de kadınların üretime katılımının teşvik edilmesine katkı sağladı.

Festivalin akşam programında ise pop müziğin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç sahne aldı. DJ Enes Göksal'ın performansıyla başlayan konser, Dalkılıç'ın şarkılarıyla devam ederek 15 bin kişiye müzik şöleni sundu. Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Hakkâri Valisi Ali Çelik'in katıldığı etkinliklerde, vatandaşlar ve gençler şenlik coşkusunu doyasıya yaşadı. "Bir Anadolu Şenliği", konserler, gösteriler ve kültürel etkinliklerle ikinci gününde de devam ediyor, bölgenin turizm ve kültürel potansiyelini ön plana çıkarıyor.