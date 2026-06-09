Haberler Yaşam Haberleri Hakkari’de korkunç olay! Hamide evinin bodrumunda ölü bulunmuştu: Kocası kıskıvrak yakalandı!
Giriş Tarihi: 9.06.2026 08:52

Hakkari’de korkunç olay! Hamide evinin bodrumunda ölü bulunmuştu: Kocası kıskıvrak yakalandı!

Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde 45 yaşındaki Hamide Çiftçi'ye ulaşamayan yakınlarının ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Talihsiz kadının cansız bedeni evinin bodrumunda bulunurken şüpheli olarak aranan kadının eşi kıskıvrak yakalandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Hakkari’de korkunç olay! Hamide evinin bodrumunda ölü bulunmuştu: Kocası kıskıvrak yakalandı!
  • ABONE OL

Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında meydana gelen olayda, bir süredir Hamide Çiftçi'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kadını aramaya başlayan yakınları, Hamide Çiftçi'yi oturduğu binanın bodrum katında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak aranan kadının eşi L. Çiftçi, Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

Hakkari Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, emniyetteki ifade ve sorgu işlemleri devam eden şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HAKKARİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari’de korkunç olay! Hamide evinin bodrumunda ölü bulunmuştu: Kocası kıskıvrak yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA