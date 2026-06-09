Hakkari’de korkunç olay! Hamide evinin bodrumunda ölü bulunmuştu: Kocası kıskıvrak yakalandı!

ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE EŞİ GÖZALTINA ALINDI



Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak aranan kadının eşi L. Çiftçi, Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.